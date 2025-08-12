Ancora chiuso tratto A1 tra Roma nord e Ponzano Romano

agenzia

Chiusa anche la diramazione Roma nord- bivio per Milano-Napoli

ORVIETO (TERNI), 12 AGO – Riaperto il tratto compreso tra Orte e la diramazione di Roma nord verso Napoli, precedentemente chiuso per le operazioni di recupero della cisterna che trasportava gpl, Autostrade per l’Italia ha specificato che resta chiuso invece il tratto in direzione di Firenze tra la diramazione di Roma nord e Ponzano Romano. Chiusa anche la diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1 con obbligo di uscita a Fiano Romano e rientro alla stazione di Orte verso Firenze; in direzione di Napoli si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo. In direzione di Napoli ci sono incolonnamenti di 12 chilometri tra Orvieto ed Orte ed il traffico scorre su tre corsie, si legge sul sito di Autostrade. Ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 verso Montefiascone e successivamente la statale via Cassia e il Grande raccordo anulare mentre i veicoli pesanti possono uscire a Orte, seguire indicazioni per la superstrada Orte-Viterbo e successivamente per la Cassia con direttrice Roma e poi per il Grande raccordo anulare in direzione A1 Milano- Napoli verso Napoli. Chi è in viaggio verso Firenze viene deviato obbligatoriamente sulla diramazione di Roma nord, percorrere il Grande raccordo anulare e deve seguire le indicazioni per la Cassia e successivamente percorrere la superstrada Orte-Viterbo con rientro in A1 alla stazione di Orte. Per le lunghe percorrenze dirette a sud Autostrade consiglia la A11 Firenze Pisa nord, la A12 Genova-Roma e successivamente il Grande raccordo anulare mentre in direzione nord la A24 Roma-Teramo e poi la A14 Bologna-Taranto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA