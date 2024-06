Ancora due giorni di pioggia, da venerdì bel tempo

Italia

A Nord si attenuano i temporali, al Sud meno caldo

Ancora due giorni di pioggia e da venerdì si prevede una fase di tempo mite, con un’attenuazione dei temporali al Nord e una mitigazione dell’afa al Sud. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Dal weekend, si legge nella nota, si prevede una fase di alta pressione “più solida e duratura”. Fino a venerdì si “conferma il passaggio di altri due fronti temporaleschi principali, uno al Nord e uno al Centro-Nord”, con un’instabilità “ancora decisamente marcata al Nord, con temporali che localmente potranno essere forti: si prevedono anche colpi di vento e grandinate con i fenomeni attesi al mattino tra Lombardia e Triveneto, poi dal pomeriggio a macchia di leopardo su tutto il settentrione”, osserva il meteorologo.