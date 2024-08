Ancora incendi nel sud Sardegna, in volo due Canadair

agenzia

Quattro focolai a Orroli, in azione 3 elicotteri e il Super Puma

CAGLIARI, 10 AGO – Non si ferma l’emergenza incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nelle campagne Orroli dove si registrano ben quattro focolai. Il Corpo forestale della Regione Sardegna sta intervenendo con il supporto di tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto, Sorgono, San Cosimo e del Super Puma decollato dalla base di Fenosu e anche due aerei Canadair provenienti da Olbia. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Escalaplano. Fiamme anche nelle campagne di Burgos, in località Nuraghe Pala e Rughes, dove è in azione un elicottero della flotta regionale, proveniente dalla base operativa di Anela.

