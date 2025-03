Ancora pioggia in Abruzzo, 5 fiumi oltre il livello di allarme

agenzia

Sono il Pescara, Alento, Sangro, Osento e Sinello

PESCARA, 31 MAR – Ancora piogge intense, nelle ultime ore, in Abruzzo, che da giovedì scorso è alle prese con un’ondata di maltempo che sta creando danni e disagi. Al momento sono in corso precipitazioni sparse su tutta la regione, in particolare sulla fascia costiera. Cinque fiumi sono ancora oltre il livello di allarme e il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile ha comunicato il ‘codice rosso’: si tratta del Pescara, che già nei giorni scorsi in più occasioni è uscito dagli argini in città, dell’Alento, del Sangro, dell’Osento e del Sinello. Altri cinque fiumi, invece, hanno superato la soglia di preallarme (codice arancione): il Saline, il Piomba, l’Orta, il Sagittario e il Foro. Per oggi il Centro funzionale prevede “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idraulico diffuso sul bacino del Pescara, “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico per temporali sui bacini Tordino Vomano e Basso del Sangro, e “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico localizzato nelle restanti zone di allerta. A Pescara, alle prese nei giorni scorsi con disagi e criticità, non si registrano al momento problemi particolari. Il servizio di Protezione civile con il gruppo comunale di volontari è operativo e pronto a intervenire con le idrovore in caso di necessità. Prosegue il monitoraggio del fiume, dei sottopassi e delle aree a rischio. Per oggi, gli esperti di AbruzzoMeteo.org, prevedono “condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in intensificazione nel corso della mattinata, occasionalmente anche a carattere temporalesco, nevose sui rilievi appenninici inizialmente al disopra dei 1200 metri. Nel corso del pomeriggio saranno possibili schiarite sul versante adriatico ma si tratterà di una fase temporanea in attesa di un nuovo peggioramento previsto nel corso della mattinata di martedì, ad iniziare dal settore orientale e costiero, in estensione verso le zone interne e montuose con venti in rinforzo e nuvolosità in intensificazione. Attesi nuovi rovesci, possibilità di temporali localmente di moderata intensità accompagnati da occasionali grandinate, nevicate sui rilievi appenninici”.

