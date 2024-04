Ancora polveri dal Sahara su Roma, ‘i fragili non si espongano’

agenzia

Per 4 giorni superati limiti Pm10, le raccomandazioni del Comune

ROMA, 02 APR – Roma continua ad essere interessata da una nube di polveri provenienti dal Sahara e il Campidoglio rinnova la raccomandazione, già rivolta negli ultimi giorni, ai soggetti più a rischio – come bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e soggetti con patologie respiratorie – di evitare di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti. Permane così per il quarto giorno consecutivo il superamento dei limiti del Pm10, con valori mediamente del doppio in tutte le centraline rispetto al limite di 50 ug/m3. L’indicazione è sul sito del Comune di Roma. Le previsioni modellistiche fornite oggi da Arpa Lazio “evidenziano, per la qualità dell’aria sull’area di Roma, una condizione priva di criticità relativa al contributo emissivo derivante da fonti antropiche per i prossimi giorni e la presenza di un contributo di materiale particolato di origine naturale, connesso a un intenso fenomeno di trasporto di polveri desertiche che ha interessato il territorio della città di Roma. Durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell’aria della giornata di ieri – 01 aprile 2024, è stato rilevato, nelle stazioni di Francia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 previsto dalla normativa vigente”, si legge nel sito. Il Campidoglio ha dunque ribadito alcune azioni volontarie per contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti: “Optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego del veicolo privato a motore; utilizzare in modo condiviso l’automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (es. metano); adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti; limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici”.

