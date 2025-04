Ancora senza esito le ricerche del turista disperso nel Comasco

agenzia

Il 31ene è scomparso lunedì durante un'escursione in quota

COMO, 30 APR – È atteso per oggi, a Livo (Como), sulle montagne dell’alto lago di Como, l’arrivo dei genitori del turista olandese di 31 anni disperso da lunedì scorso. Le ricerche proseguono ad opera dei vigili del fuoco di Como, Lecco, Sondrio, del Soccorso alpino, di carabinieri e volontari della Protezione civile con unità cinofile e con l’utilizzo di droni. Il giovane aveva affittato una casa a Livo assieme alla compagna e al figlio piccolo e lunedì era impegnato in un’escursione in quota. Era stata la donna, ieri mattina, a lanciare l’allarme per il mancato rientro del 31enne.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA