Ancora tanti fedeli a S. Maria Maggiore, anche due ore di fila

Alle 16 l'arrivo dei cardinali per il loro omaggio

ROMA, 27 APR – Prosegue il flusso di fedeli alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. E’ stato ininterrotto dalle 7 di questa mattina. Al momento, riferiscono i fedeli che riescono a raggiungere la Porta Santa per entrare, la media di attesa è di circa due ore. Davanti alla tomba si può sostare solo pochi secondi proprio considerato il grande afflusso di persone. Alle 16 è previsto l’arrivo dei cardinali per l’omaggio a Francesco e per la recita dei Vespri.

