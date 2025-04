Ancora tensioni al carcere minorile di Bologna

agenzia

Alcuni ragazzi si starebbero opponendo ai trasferimenti

BOLOGNA, 19 APR – Ancora tensioni, da ieri sera, al carcere minorile di Bologna dove alcuni detenuti, pare in una sola sezione, sono in rivolta perché contrari ad alcuni trasferimenti, in particolare alla Dozza, sezione adulti. È quanto si apprende da Simona Larghetti, capogruppo in Regione di Alleanza Verdi Sinistra, che questa mattina ha provato ad accedere alla struttura per un sopralluogo. “Accesso che mi è stato negato”, spiega all’ANSA. La situazione, sottolinea, è tutt’altro che rientrata, come risultava in un primo momento ieri sera. “Oggi non ci sono ambulanze, ma vedo penitenziaria, carabinieri, questura. La situazione è in corso ma non ho alcuna informazione”. Alcuni ragazzi si sarebbero rifiutati di rientrare in cella per i trasferimenti in corso. “Siamo molto preoccupati – dice Larghetti – perché sui giovani si sta consumando una guerra ideologica che cerca di alzare la tensione in tutte le maniere, si usa solo la forza, si abbandonano i percorsi riabilitativi e si procede con i vecchi metodi”.

