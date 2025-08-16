Ancora un morto nell’Adda, 20enne si tuffa e non riemerge

agenzia

Ieri vittima un 16enne sempre nel tratto lodigiano del fiume

MONTANASO LOMBARDO (LODI) – 16 AGO – Si è tuffato nell’Adda ma non è riemerso: ripescato senza sensi, non è servita la rianimazione per un ventenne che è morto a Montanaso Lombardo (Lodi). Si tratta del secondo caso in due giorni nel tratto del fiume Adda che scorre nel Lodigiano: ieri è morto in ospedale un sedicenne che si era tuffato a Merlino, a 30 chilometri di distanza dalla tragedia di oggi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in fondo al fiume. Subito dopo l’arrivo dell’elisoccorso e i tentativi di rianimazione ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

