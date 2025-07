Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica

agenzia

Arrivati in 86, tra loro 11 minori non accompagnati

ROCCELLA JONICA, 09 LUG – Ancora uno sbarco di migranti nel porto di Roccella Jonica, il secondo nel giro di due giorni. Questa volta ne sono arrivati 86, soccorsi a circa 50 miglia dalla costa dalla Guardia costiera di Roccella Jonica mentre viaggiavano su una barca a vela. Del gruppo di migranti, in prevalenza iracheni e iraniani, fanno parte 15 donne e 11 minori non accompagnati. Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, i migranti sono stati condotti nel porto di Roccella. Dopo l’arrivo nello scalo e dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria reggina, i migranti sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati, temporaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale. Con l’arrivo di oggi è salito a 10 il totale degli sbarchi di migranti nel porto di Roccella negli ultimi tre mesi.

