Ancora vandalizzato murale con Segre, Modiano e Bruck a Milano

agenzia

Comparsa scritta 'Genocidio' e baffetti da Hitler a Modiano

MILANO, 26 MAG – E’ stato nuovamente vandalizzato il murale raffigurante Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano realizzato dall’artista aleXsandro Palombo sui muri della caserma in via Michele Amari a Milano. Già rovinato con la scritta ‘Israeliani nazi” e la stella di David = una svastica, nella notte ignoti hanno scritto in grande ‘Genocidio’ sopra la svastica e sono stati dipinti baffetti da Hitler a Sami Modiano. Venerdì scorso un uomo di 35 anni sudamericano è stato denunciato dagli agenti della Digos di Milano per aver danneggiato il murale di via Amari. Il reato è di danneggiamento con finalità discriminatorie.

