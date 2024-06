Andrea Fiducia nuovo comandante provinciale della Gdf di Milano

agenzia

Francesco Mazzotta va al Comando regionale Umbria

MILANO, 21 GIU – Il generale Francesco Mazzotta lascia il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, dopo tre anni d’incarico, per ricoprire, a Perugia, quello di Comandante regionale Umbria. Al suo posto è subentrato il generale Andrea Fiducia, proveniente da Genova, dove rivestiva l’incarico di Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria. La cerimonia di avvicendamento si è svolta stamani nella sede del Comando provinciale di Milano, in via Valtellina, alla presenza, tra gli altri, del Comandante regionale Lombardia, il generale Giuseppe Arbore. Mazzotta nel suo discorso ha sottolineato “l’intensità sul piano operativo del triennio trascorso, che ha visto tutti i reparti del Comando provinciale di Milano impegnati nel consolidare il posizionamento del Corpo quale forte baluardo posto a presidio della sicurezza economico -finanziaria di un territorio che, per eccellenza, rappresenta il motore economico del paese”.

