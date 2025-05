Anelli non si sfilano da mano della paziente, intervento Vvf

agenzia

A Termoli, problema risolto dopo 50 minuti al Pronto soccorso

CAMPOBASSO, 14 MAG – Gli anelli non si sfilano, intervengono i Vigili del fuoco. E’ accaduto al Pronto Soccorso dell’ Ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli (Campobasso): due anelli non si sfilavano dalla mano di una signora che, per via di una frattura, aveva le dita particolarmente gonfie. Sul posto si è recata la squadra di Vigili del Fuoco di Termoli che, non potendo operare con le attrezzature in dotazione, si è ingegnata con un filo di sutura, usato comunemente in ospedale, per estrarre gli anelli. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi dopo quasi 50 minuti.

