Animalisti contro Messner, ‘assurdo che voglia eliminare i lupi’

Associazione Lndc: 'La natura sa gestirsi benissimo da sola'

BOLZANO, 21 AGO – Animalisti contro Reinhold Messner in Alto Adige. L’associazione ‘Lndc Animal Protection’ ha espresso la propria amarezza per le dichiarazioni del noto alpinista, che in una recente intervista ha indicato i lupi come uno dei principali “problemi” della montagna, arrivando a proporne l’abbattimento o la sterilizzazione. “È paradossale – scrive l’associazione – che un uomo che afferma di amare e rispettare la montagna si proponga di estirpare una delle sue specie emblematiche. Il lupo, infatti, non è un nemico ma una componente fondamentale dell’ecosistema montano. Presentarlo come una minaccia principale è completamente sbagliato e fuorviante”. Secondo l’associazione, “la convivenza, contrariamente a quanto affermato da Messner, è non solo possibile ma già realtà in molte aree d’Italia. Grazie a recinzioni, cani da guardiania e indennizzi rapidi, allevatori e lupi possono convivere senza drammi né abbandono di pascoli”. Infine, “la contraddizione nelle parole di Messner sta anche nell’affermare di amare la montagna per i suoi paesaggi incontaminati, ma allo stesso tempo dire che senza l’intervento umano questi paesaggi sarebbero oggetto di degrado. La verità è che la natura sa gestirsi benissimo da sola e le attività umane non dovrebbero sempre avere la precedenza rispetto a essa”.

