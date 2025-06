Animalisti manifestano davanti al recinto per orsi a Trento

agenzia

'Per mantenere viva l'attenzione sulla loro sorte'

TRENTO, 14 GIU – Manifestazione di animalisti con striscioni e bengala questa notte al recinto per orsi Casteller a Trento. Davanti alla struttura, nella quale vivono gli orsi Papillon (dal 2020) e Gaja (dal 2023). “Gaja doveva essere trasferita in un rifugio in Germania, ma tuttora è ancora in gabbia. Ancora una volta le bugie del governatore Fugatti sono state confermate”, afferma il movimento Centopercentoanimalisti che ha organizzato l’azione “per mantenere viva l’attenzione sulla loro sorte, il problema della vergognosa gestione degli orsi del Trentino dovrebbe coinvolgere tutta l’Italia, politici nazionali compresi”. “Azione assolutamente silenziosa, per non spaventare gli orsi”, precisa la nota. Lo striscione recitava: “Oggi l’azione… domani la liberazione! Orsi liberi!”

