Animalisti protestano a Verona per tutelare animali

Spunto dato da figura di Cristopher Duntsch detto 'dottor morte'

VERONA, 05 NOV – Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti, hanno indossato tute da laboratorio, maschere da diavoli, e si sono posizionati davanti ai cancelli di Aptuit in via Fleming a Verona, affiggendo uno striscione e accendendo fumogeni rossi. Sullo striscione la scritta: “Dr. Death ho home”. I militanti sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo della Polizia allertata dalle guardie giurate all’interno della multinazionale. La protesta ha avuto nel mirino Cristopher Duntsch, un medico neurochirurgo statunitense, soprannominato Dr. Death (dottor morte) – sostengono gli attivisti -per la sua attività, che avrebbe provocato gravissimi danni a 38 pazienti da lui operati, due dei quali sono morti. Radiato dalla professione, è poi stato condannato all’ergastolo che attualmente sta scontando. Centopercentoanimalisti lo avrebbe preso come esempio negativo di chi per guadagno e voglia di far carriera viola non solo l’etica professionale, ma anche i più elementari principi umanitari. Presso gli stabilimenti Aptuit, in via Fleming a Verona, vengono fatti esperimenti su diverse specie di animali, inoltre è atteso l’arrivo di 1600 cuccioli di Beagle da sottoporre a sperimentazione.

