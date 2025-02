Anna Oxa prosciolta per violazione privacy utente Facebook

agenzia

Giudice Perugia dispone non luogo a procedere per la cantante

PERUGIA, 06 FEB – Dati sensibili e riservati pubblicati senza consenso sulla pagina Facebook di Anna Oxa: per la presunta violazione della privacy di un professionista di Perugia è stato disposto il non luogo a procedere per la cantante. A riportare la notizia è sulle pagine umbre il Messaggero secondo il quale il procedimento penale invece proseguirà a carico della sua manager. La decisione è stata presa dal giudice Francesco Loschi all’esito dell’udienza predibattimentale che si è chiusa dopo quasi un anno. Oxa – riporta ancora il Messaggero – era presente anche all’ultima udienza. La cantante ha rivendicato l’insussistenza delle accuse a suo carico, ottenendo quindi il proscioglimento.

