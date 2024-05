Annegò in piscina a 7 anni, condannati i genitori e il bagnino

agenzia

Sei mesi al padre e alla madre, l'incidente a Brescia nel 2020

BRESCIA, 20 MAG – In primo grado sono stati condannati a Brescia sia il bagnino sia i genitori di Ansh Sharma, il bambino di 7 anni di origine indiana annegato il 19 luglio 2020 nella piscina di Lamarmora a Brescia. Il tribunale ha inflitto 9 mesi a uno dei due bagnini che erano in servizio quel giorno e 6 mesi al padre e alla madre del bambino che morì dopo essere rimasto sott’acqua per due minuti. Gli imputati erano accusati di omicidio colposo e omesso controllo. L’autopsia su Ansh – che non soffriva di particolari patologie – aveva escluso possibili concause di morte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA