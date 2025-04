Anniversario fondazione della Polizia, cerimonia con Mattarella

agenzia

Medaglia alla bandiera per agenti che si opposero a nazifascismo

ROMA, 10 APR – La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia che si svolgerà a Piazza del Popolo alle ore 11, durante la quale sarà conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per “gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza con diversi gradi, ruoli e responsabilità che dal ’43 al ’45 si opposero al regime di occupazione ed alla legislazione razziale”. Saranno presenti le più alte cariche dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, oltre al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e al Capo della Polizia Vittorio Pisani. Alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia il ministro Piantedosi deporrà una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia. Anche quest’anno il 173° anniversario – rileva un comunicato – rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie al Villaggio della Legalità che dall’11 al 13 aprile animerà Piazza del Popolo con stand, dimostrazioni e incontri con le diverse articolazioni della Polizia. Il Villaggio offrirà un ricco programma di conferenze ed esibizioni aperte al pubblico di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani e alla prevenzione. In occasione del 173° anniversario, la Rai sarà media partner dell’evento. La cerimonia nazionale in Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 10.50.

