Annullato affidamento ai servizi sociali per Piero Amara: avvocato torna in carcere

Giudiziaria

Risulta coinvolto in vicende Loggia Ungheria torna a semilibertà

Niente più affidamento in prova e attività di volontariato alla Caritas di Spoleto per Piero Amara, l’avvocato il cui nome è spuntato negli ultimi anni in diverse indagini, dal falso complotto Eni alla loggia Ungheria. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura generale di Perugia e annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza del capoluogo umbro che gli aveva concesso la misura alternativa.

I magistrati dell’Ufficio guidato da Sergio Sottani hanno evidenziato «opacità» nello svolgere l’affidamento in prova da parte di Amara e l’avere incontrato persone estranee alla Caritas. L’annullamento dell’affidamento ai servizi sociali comporta per il legale il ritorno al regime di semilibertà e quindi il rientro in carcere, con la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto per partecipare ad attività utili al reinserimento, come il volontariato, ha ricostruito la Procura generale in un comunicato.