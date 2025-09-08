Anpi Ancona, ‘governo e Regione rispondano su soldati Idf’

agenzia

'Qui indesiderati. Serve chiarezza su accordi per i soggiorni"

ANCONA, 08 SET – “Se fosse vero che le Marche e l’Italia sono state e sono retrovia e resort di militari dell’esercito israeliano che sta massacrando migliaia di civili Gaza e in Cisgiordania a risponderne devono essere i governi nazionale e regionale”. Così la sezione anconetana dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) chiede spiegazioni alle istituzioni sulle vacanze nelle Marche dei soldati dell’esercito israeliano (Idf). “Serve chiarezza e serve conoscere in base a quali accordi siano stati organizzati tali ‘soggiorni’. – proseguono – I militari di un esercito che si sta macchiando di crimini contro l’umanità sono indesiderati nella nostra regione e nel nostro Paese. Sollecitiamo una rapida risposta delle istituzioni preposte e ribadiamo la nostra solidarietà con Gaza, con il Popolo Palestinese e a fianco della Global Sumud Flotilla.”

