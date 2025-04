Anpi Milano, ‘accordo con proPal, si metteranno dietro’

agenzia

Presidente Minelli, 'penso che oggi troveremo equilibrio'

MILANO, 25 APR – “Siamo d’accordo che quando gli faremo segno che siamo pronti per partire si metteranno ordinatamente in coda dopo i partiti, l’ultimo sarà Rifondazione. Si metteranno dietro Rifondazione”. Così il presidente dell’Anpi Milano Primo Minelli, in preparazione alla partenza del corteo del 25 aprile. I manifestanti dei centri sociali e dei Giovani Palestinesi, che si sono riuniti in corso Venezia intorno alle 12, al momento sono schierati in testa. Dietro di loro, ad alcuni metri di distanza, gli attivisti Anpi. “È la democrazia che produce questi risultati. Bisogna che anche l’uso della democrazia sia fatto con grande responsabilità e senso di equilibrio. Oggi penso che questo equilibrio lo troveremo”, ha aggiunto Minelli. Un eventuale intervento dal palco dei palestinesi “non è possibile, ma gli daremo una giusta visibilità perché la loro causa noi non siamo contrari a sostenerla”, ha spiegato il presidente di Anpi Milano. “Oggi – ha aggiunto – è la festa dei partigiani e del 25 aprile e non può essere modificata. Con loro abbiamo parlato tante volte nelle sezioni, abbiamo raccolto 200mila euro per gli ospedali di Gaza e continueremo a dargli una mano”.

