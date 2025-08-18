Anpi Milano, da Meghnagi parole deliranti

agenzia

Presidente Minelli, 'la comunità ebraica prenda le distanze'

MILANO, 18 AGO – “Dagli esponenti della comunità ebraica milanese ci aspettiamo una presa di distanza chiara e distinta dalle deliranti parole di Meghnagi”. Lo scrive in una nota Primo Minelli, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, commentando le affermazioni del presidente della Comunità Ebraica di Milano, per il quale la sinistra non farebbe abbastanza per combattere l’antisemitismo. A Milano “l’Anpi e le forze democratiche – si legge nel comunicato – hanno sempre promosso e tutelato un positivo rapporto con la comunità ebraica locale, anche in considerazione della Shoah, scientificamente pianificata dai nazisti con l’attivo contributo dei fascisti italiani. È incancellabile la vergogna delle leggi razziali. Con le sue parole false e provocatorie – scrive Minelli – il signor Meghnagi cerca di spezzare questo rapporto e di consegnare la comunità milanese nelle mani della Meloni e del suo partito che fa fatica a prendere le distanze dal fascismo”. “È evidente per di più il tentativo di difendere il criminale comportamento del governo Netanyahu. Ma noi sappiamo bene che tanta parte degli ebrei milanesi, dentro o fuori la comunità ebraica, non condividono le sue posizioni”, conclude Minelli.

