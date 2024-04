Anpi Milano, molti ministri non riconoscono ancora il 25 Aprile

agenzia

Primo Minelli, nel 2024 si sente ancora dire che è divisivo

MILANO, 25 APR – “Che la politica si interessi al 25 Aprile è una buona cosa, l’importante è che venga riconosciuto il suo valore, cosa che purtroppo non vedo e non sento”. Lo ha detto il presidente di Anpi Milano Primo Minelli a margine della deposizione delle corone per la festa della Liberazione a Palazzo Marino, sede del Comune. “Molti ministri non riconoscono tutt’ora il 25 aprile, sento dire che il 25 aprile è divisivo. Siamo nel 2024, divisivo rispetto a cosa? Non si capisce – ha aggiunto -. Tenendo conto che la Resistenza l’hanno fatta tutte le forze politiche, la Costituzione l’hanno votata tutti tranne il Movimento sociale”.

