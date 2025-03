ANSA-LA-STORIA/È italiano miglior pilota istruttore civile Usa

agenzia

Tiziano Bernard ha 33 anni e dal 2011 vive e lavora in Florida

(di Micol Brusaferro) (ANSA) – TRIESTE, 25 MAR – Il miglior pilota istruttore dell’aviazione civile degli Stati Uniti non è nato in Florida o in California ma è un italiano, il 33enne triestino Tiziano Bernard, che vive oltreoceano dal 2011. A decretarlo è stata l’Aopa, Aircraft Owners and Pilots Association. Dopo gli studi all’International School of Trieste, Bernard si è trasferito in America e si è laureato in Ingegneria aerospaziale al Florida Institute of Technology nel 2015, laurea alla quale ha aggiunto una magistrale in prove di volo sperimentale nel 2016 e un dottorato di ricerca in ingegneria cognitiva nel 2018. “Mi sono trasferito in Florida per tre motivi – ricorda – l’eccellenza assoluta in campo aerospaziale, un programma di volo tra i migliori degli Usa e un percorso americano in grado di continuare lo stile dell’International School of Trieste”. Nel 2019 Bernard è stato anche inserito tra gli Under 30 selezionati da Forbes Italia nella categoria “Science”. La passione per il volo la deve ai genitori che “hanno sempre avuto la passione per i viaggi – spiega – e da quando ero piccolo mi hanno portato con loro in giro per il mondo”. Il fatto di poter insegnare a volare a tante persone per Bernard significa “pensare agli altri, ispirare il prossimo al meglio. Imparare le difficoltà della vita, motivarsi, puntare sempre alle stelle”. Alla notizia del riconoscimento ottenuto di recente, racconta: “Quando mi hanno avvisato che ho vinto come migliore istruttore regionale, nella top 6 negli USA, ero incredulo. Mi sono reso conto che forse ho avuto un vero impatto sui miei studenti aviatori, che ho fatto qualcosa di più che creare un pilota. La cosa di cui vado più fiero però è che ho ottenuto anche delle grandi amicizie. Uno studente ha scritto che mi considera ‘un fratello maggiore’.” Poi, quando lo hanno eletto migliore istruttore nella nazione, ricorda, “confesso che sono rimasto senza parole. Ho avuto difficoltà a fare il mio discorso di ringraziamento. Ma non penso ci sia niente di speciale in me. Non sono altro della somma di coloro che mi hanno influenzato”.

