ANSA-LA-STORIA/ Mamma e figlia, cerimonia di laurea per due

Hanno discusso ieri la tesi a Pisa: 110 e lode a entrambe

PISA, 12 LUG – Mamma e figlia si sono laureate nello stesso giorno, ieri, all’Università di Pisa, entrambe con 110 e lode. Protagoniste Marica Rossi, 57 anni, e Marta Manzi, 22enne, di Montopoli Valdarno. La mamma, imprenditrice turistica e consigliera comunale a Montopoli, si è laureata al mattino in letterature europee per l’editoria e la produzione culturale, portando a termine un percorso di studi interrotto una ventina di anni fa perché nel frattempo aveva iniziato a lavorare, prima di restare incinta. La figlia ha discusso la tesi nel pomeriggio, in discipline dello spettacolo. Ad assistere a entrambe le cerimonie, come riferisce La Nazione che oggi racconta la loro storia, una commossa signora Cesarina, 84 anni, mamma di Marica e nonna di Marta. “È stata una giornata bellissima – queste le parole di Marica al quotidiano -, una vera festa. Siamo tutti davvero molto emozionati. Sono contenta per Marta e sono orgogliosa anche di me stessa. Termino qui un percorso di studi che avevo interrotto per motivi di lavoro e poi per la gravidanza. Ora spero di essere anche un esempio e di stimolo per donne e uomini che per vari motivi hanno dovuto fermare i propri studi da ragazzo o da ragazza. Per chi pensa di non essere più in tempo, per chi crede che sia impossibile tornare sui libri a un’età più avanzata. Non è mai troppo tardi” conclude la donna. “Sono molto contenta – racconta poi Marta, che da tanti anni fa teatro – essermi laureata lo stesso giorno di mia madre è uno scherzo buono del destino, non c’era niente di programmato. Lei era preoccupata che la sua laurea andasse ad oscurare un po’ la mia, invece per me è solo una gioia duplicata. Per me e per la storia della mia famiglia, per mia nonna che è una donna molto intelligente ma che non ha avuto l’opportunità di studiare nonostante sarebbe stata sicuramente capace”.

