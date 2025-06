ANSA/ Nuova ondata di calore,venerdì bollini rossi in 3 città

agenzia

42 gradi a sud. Circa 100mila morti in 2 anni nell'Ue per caldo

ROMA, 11 GIU – Sale l’allerta caldo in tutta Italia: è infatti in arrivo una nuova ondata di calore, con temperature di 38 gradi a Firenze e Bologna e che nel sud e sulle isole potrebbero toccare i 40-42 gradi. Un allarme confermato dalla ricomparsa dei bollini rossi, i contrassegni del ministero della Salute che contraddistinguono le città italiane con il massimo livello di rischio caldo per tutti, non solo per le persone fragili. Venerdì saranno tre i centri interessati: Bolzano, Campobasso e Perugia. Ma il problema del caldo anomalo non riguarda, naturalmente, solo l’Italia. E non è un caso che l’Oms abbia deciso di lanciare ora la Commissione Pan-Europea su Clima e Salute, che mira a trasformare le politiche sanitarie per affrontare le minacce ambientali più gravi. Nel biennio 2022-2023, infatti, circa 100mila persone sono morte a causa del caldo in 35 Paesi europei. A guidare la Commissione sarà l’ex premier islandese Katrín Jakobsdóttir, insieme Andrew Haines della London School of Hygiene & Tropical Medicine. Il gruppo, formato da 11 commissari di alto livello, formulerà proposte per rendere i sistemi sanitari più resilienti al cambiamento climatico. Sempre oggi il sistema meteorologico europeo Copernicus rileva un nuovo valore delle temperature quasi da record: maggio 2025, infatti, è stato il secondo maggio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 15,79 gradi centigradi, 0,53 in più rispetto alla media di maggio del periodo 1991-2020 e 1,40 sopra la media del periodo pre-industriale. Sebbene questo possa offrire una breve tregua per il pianeta, prevediamo che la soglia di 1,5 gradi verrà nuovamente superata nel prossimo futuro”. In Italia è intanto allerta per una nuova ondata di calore che porterà i termometri a valori anomali per il periodo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, si registreranno picchi di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 36°C a Milano e punte ancora più elevate nel Sud Italia e sulle isole, dove si potrebbero raggiungere i 40-42°C. A determinare questa ondata di calore è l’anticiclone africano. “Non si tratta – precisa Tedici – solo di qualche ora di afa: la struttura atmosferica che alimenta questa fase bollente sembra destinata a durare almeno fino al weekend, con temperature decisamente sopra la media”. Con il ritorno del grande caldo ricompaiono anche i bollini rossi nelle città, venerdì 13 giugno saranno tre i centri interessati: Bolzano, Campobasso e Perugia. Tra oggi e domani cresceranno invece le città contraddistinte dal bollino arancione. Emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora la situazione giornaliera in 27 città segnalando “condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”. Domani 12 giugno i bollini arancioni diventano sei: alle città precedenti si aggiungono Frosinone, Rieti e Roma. Venerdì 13 giugno i bollini arancioni salgono a otto: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Torino.

