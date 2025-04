Ansv, in Italia 55 incidenti aerei nel 2024 con 18 vittime

agenzia

Agenzia nazionale sicurezza del volo, imprudenza su ultraleggeri

ROMA, 08 APR – Nel 2024 sono pervenute all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 387 segnalazioni di eventi accaduti in Italia: 55 sono state classificate come incidenti e 14 come inconvenienti gravi; per 22 di questi 69 eventi sono state aperte da Ansv inchieste di sicurezza. Le vittime sono state 18: 6 in aviazione generale e 12 nel volo da diporto o sportivo (ultraleggeri). Le 22 inchieste aperte dall’Agenzia nel 2024 hanno riguardato velivoli in 16 casi, elicotteri in 4 e alianti in 2. Il rapporto dell’Agenzia indica negli ultimi 10 anni una tendenza all’aumento delle vittime sia in ambito aviazione commerciale che generale. In questo contesto, in particolare, rimane sostenuto il contributo rappresentato dalle vittime in ambito ultraleggeri. L’aviazione turistico-sportiva, si evidenzia, “continua infatti a rappresentare un comparto a significativa criticità, dove all’incidentistica contribuiscono frequentemente certi atteggiamenti ricorrenti, ascrivibili principalmente all’area del fattore umano, tra i quali si segnalano, ad esempio: inadeguato atteggiamento verso i principi della sicurezza del volo; sottovalutazione delle aree di rischio, ivi compresa quella della variabile ambientale, in particolare delle condizioni meteorologiche esistenti; sopravvalutazione delle proprie capacità”. In generale, i fattori all’origine degli eventi occorsi nell’anno 2024 rimangono, di massima l’inadeguata pianificazione del volo da parte del pilota, in termini di verifica delle condizioni ambientali, di valutazione delle caratteristiche orografiche del territorio sorvolato, di approfondimento delle caratteristiche dell’aeroporto/aviosuperficie di destinazione; l’inadeguata conoscenza delle caratteristiche, delle limitazioni e delle prestazioni dell’aeromobile impiegato, specialmente nelle fasi di decollo e atterraggio, ed anche in quelle successive ad emergenze che comportino l’esecuzione di atterraggi forzati; per quanto concerne nello specifico l’attività di volo a vela, continuano ad essere rilevate delle criticità in termini di ‘human performance’.

