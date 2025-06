Anticiclone in azione, giovedì temperature fino a 40 gradi

Meteo

I valori più alti nella Pianura Padana

L’anticiclone africano, che è in espansione su buone parte dell’Europa in Italia porterà un picco del caldo giovedì, con la città più calda non al Sud o al Centro, ma in Pianura Padana, con Ferrara che dovrebbe primeggiare “con il valore di 40°C all’ombra”. Ma non saranno solo le alte temperature di per sè a creare malessere ma soprattutto l’afa: proprio in Pianura Padana, infatti, è previsto il valore più alto, da domani al 27 giugno. Le previsioni sono di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’. secondo il quale la fase di caldo dovrebbe durare almeno 10 giorni.