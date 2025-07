Antigone, carceri allo sbando, isolamento è devastante

agenzia

Marietti, 'la ricetta di Nordio è come inventare l'acqua cala'

ROMA, 18 LUG – “Il sistema carcerario in Italia è allo sbando, è all’abbandono. L’unica ricetta che il ministro Nordio ha individuato è quello delle misure alternative che è come inventare l’acqua calda, erano già disponibili prima. La pratica dell’isolamento è devastante ed è oramai utilizzato con grande facilità quale strumento di gestione quasi ordinaria del carcere”. Lo afferma la coordinatrice nazionale dell’Associazione Antigone, Susanna Marietti, commentando la morte di un detenuto a Prato – che era in isolamento per scontare una sanzione disciplinare – su cui si sta indagando per omicidio.

