Antigone: «Con il dl Caivano i minori in carcere sono aumentati 50%»

Italia

Bilancio a un anno dall'approvazione della norma : al 15 settembre erano 569 i ragazzi reclusi negli IPM, il numero più alto mai fatto registrare.

ROMA, 02 OTT – «Un anno fa il governo approvò il decreto Caivano e, a 365 giorni di distanza, si possono vedere tutti i risultati negativi di un provvedimento che sta trasformando drasticamente il sistema della giustizia minorile, allontanandolo da quel modello che aveva attirato le attenzioni dell’Europa, spostandolo verso un modello criminalizzante, carcerocentrico e purtroppo privo di prospettive, come è troppo spesso già la detenzione per gli adulti in Italia». Lo sottolinea in un comunicato Susanna Marietti, coordinatrice nazionale e responsabile dell‘osservatorio sulle carceri minorili di Antigone.