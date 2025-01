Antigone, con scudo penale agli agenti abusi legittimati

agenzia

Si dà un messaggio orribile. Gli strumenti di legge ci sono già

ROMA, 14 GEN – “Ogni forma di protezione penale o di immunità di qualunque professione è ingiustificata. Così si dà un orribile messaggio di legittimazione di abusi attraverso una protezione legale. La stragrande maggioranza dei poliziotti non ha bisogno di scudi penali perché si comporta in maniera conforme alla legge. Come si distinguerebbe poi chi è stato ingiustamente accusato e chi è autore di violenze?”. Così il segretario di Antigone, Patrizio Gonnella, in merito alle ipotesi del governo di uno scudo penale per gli agenti, il quale aggiunge: “Ci sono già tutti gli strumenti legislativi oggi nel codice penale e nel testo unico di polizia, per fronteggiare tutti gli eventuali reati che sono commessi nelle piazze”.

