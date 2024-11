Anziana mangia una zuppa e muore, ‘intossicata dal botulino’

agenzia

L'episodio a Roma, anche la figlia ricoverata. Aperta indagine

ROMA, 31 OTT – Ha mangiato una zuppa di carciofi comprata al supermercato ed è morta. Si indaga sul decesso di un’anziana avvenuto a fine settembre a Roma per avvelenamento da botulino. La notizia è stata pubblicata oggi nelle pagine romane di Repubblica. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti e sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri del Nas. La donna aveva comprato la zuppa di carciofi in un supermercato della capitale. Anche la figlia, che aveva assaggiato la stessa minestra, è stata ricoverata in ospedale. In seguito alla denuncia dei familiari della vittima la procura ha aperto un’indagine. Gli investigatori – riferisce il giornale – hanno avviato le verifiche per risalire alla filiera di produzione e al lotto della minestra mangiata dalla vittima che, però, nel frattempo era scaduto e quindi è stato sostituito dagli scaffali. L’ipotesi è che la morte dell’anziana sia stata provocata dal batterio nella zuppa. Da stabilire se fosse presente già nella confezione prima dell’acquisto o se la donna abbia conservato male il prodotto in casa e quindi il botulino si sia sviluppato in un secondo momento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA