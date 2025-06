Anziana morta in casa a Rovereto, indagato il figlio

agenzia

L'allarme dato con telesoccorso, effettuata l'autopsia

TRENTO, 19 GIU – E’ stata effettuata l’autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, l’87enne trovata morta nel suo appartamento nel centro storico di Rovereto, poco dopo aver lanciato l’allarme con un apparecchio di telesoccorso. Una volta arrivati all’abitazione, i Carabinieri avevano trovato la donna esanime sul pavimento. È stato quindi effettuato il sopralluogo con il supporto di personale del Reparto operativo del Comando Provinciale di Trento. Gli esiti dell’esame autoptico, dovrebbero fare piena luce sulle cause di morte, ed escludere eventualmente l’ipotesi di strangolamento. Nel frattempo la Procura ha avviato un inchiesta e ha indagato il figlio 61enne, che era in casa con l’anziana. L’uomo, che sta attraversando un momento di difficoltà, dopo il ritrovamento della madre è stato ricoverato in ospedale.

