Anziana muore dopo un investimento sulle strisce a Faenza

E' stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada

BOLOGNA, 10 LUG – Una donna di 93 anni, Paolina Timoncini, è morta questa mattina all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stata investita a Faenza da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Dal Pozzo. Secondo quanto ricostruito, l’anziana – residente nella zona – stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita da una Renault Clio diretta verso Bologna, guidata da un 22enne faentino rimasto illeso. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale della Romagna Faentina.

