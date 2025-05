Anziana trova 3mila euro in contanti e li porta dai carabinieri

agenzia

La busta era nei pressi della cassa continua di una banca

PORDENONE, 20 MAG – Una donna di 72 anni ha trovato una busta con 3mila euro in contanti e si è precipitata dai carabinieri, che sono riusciti a individuare e restituire la somma alla legittima proprietaria. E’ accaduto questa mattina a Pordenone, quando la pensionata si è presentata presso gli uffici della locale stazione dell’Arma con il denaro. Al militare di servizio che l’ha accolta, la donna ha spiegato di averla trovata poco prima nei pressi della cassa continua di un istituto di credito, situato nel centro cittadino. Nel giro di poche ore, il giallo è stato risolto: la busta con il denaro era stata dimenticata da un’impiegata, di 52 anni, che si era recata in banca per effettuare varie operazioni, tra cui anche il versamento di quel denaro, per conto della ditta per la quale lavora, sul conto aziendale. Probabilmente distratta dalle diverse incombenze che doveva svolgere, sul momento non si era accorta di aver smarrito la busta ed era rientrata al lavoro.

