Anziana truffata consegna gioielli per 95mila euro

agenzia

Banditi utilizzano la solita trappola del nipote in difficoltà

TRIESTE, 06 GIU – E’ caduta nella trappola del falso nipote in difficoltà che ha bisogno immediato di soldi consegnando ai truffatori un chilo di monili d’oro per un valore stimato di circa 95 mila euro. Vittima della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi, è una donna di 85 anni, di Trieste. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola. Al telefono una voce maschile ha fatto credere all’anziana che per un’emergenza familiare, il nipote aveva impellente bisogno di danaro, invitandola a consegnare contanti o gioielli alla persona che dopo pochi minuti si sarebbe presentata alla porta. La donna, nel panico, ha preso tutti i gioielli di casa e li ha consegnati alla persona che ha bussato alla porta. Soltanto più tardi, quando era troppo tardi, si è accorta di essere stata truffata e, insieme con alcuni parenti, si è rivolta alla Polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA