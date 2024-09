Anziana uccisa nel Modenese, ricerche coi droni per il figlio

agenzia

La madre 80enne morta strangolata a Spezzano di Fiorano

MODENA, 23 SET – Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, anche con l’utilizzo di droni, per trovare il figlio della donna anziana, Loretta Levrini, trovata strangolata, ieri a Spezzano di Fiorano (Modena). Le ricerche si stanno concentrando in particolare nei pressi della bocciofila di Fiorano Modenese, sono in campo diverse squadre. Il timore è che dopo aver ucciso la madre ottantenne l’uomo, il cinquantenne Lorenzo Carbone, possa essersi tolto la vita. Al momento di lui però nessuna traccia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per capire quanto accaduto nell’appartamento di Spezzano, ieri presumibilmente in mattinata. Infatti la donna sarebbe morta strangolata, è stata trovata nel letto con un laccio al collo. A trovarla, la figlia, che era andata a farle visita nel pomeriggio di ieri.

