Anziano accoltella la moglie che si rifugia dai vicini

agenzia

Fermato da Polizia, a Trieste. Entrambi feriti in modo lieve

TRIESTE, 30 LUG – Un anziano, di 80 anni, ha ferito la moglie di 72 anni in modo non grave, con un coltello. La donna è riuscita a difendersi, ne è nata una colluttazione, poi lei è riuscita a mettersi in salvo raggiungendo i vicini. Sono subito intervenuti gli agenti di polizia che hanno fermato l’anziano. Questi, tuttavia, alla vista dei poliziotti si è ferito a sua volta con la stessa arma. Entrambi – marito e moglie – sono stati portati all’ ospedale di Cattinara, come riportano alcuni siti di testate giornalistiche, dove sono state riscontrate loro ferite lievi. Il fatto è accaduto nella loro abitazione, nella parte alta della città. L’anziano è stato comunque arrestato per tentativo di omicidio.

