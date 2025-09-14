Anziano esce per funghi e muore, forse assalito da animali

agenzia

L'incidente a Ottaviano, il corpo trovato dal figlio

NAPOLI, 14 SET – Era uscito di casa per andare a raccogliere funghi in un terreno non lontano dalla sua abitazione e quando il figlio, non vendendolo rientrare, è andato a cercarlo lo ha trovato riverso a terra con delle ferite sul corpo compatibili con dei morsi di animali. È accaduto nella serata di ieri ad Ottaviano, in provincia di Napoli. La vittima aveva 78 anni. I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia e la procura ha disposto l’autopsia: si dovrà accertare infatti se la morte è stata causata dall’aggressione o se l’uomo sia deceduto prima per un improvviso malore e successivamente attaccato dagli animali, probabilmente dei cani randagi o dei cinghiali. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA