Anziano morto in casa, i vicini non lo vedevano da una settimana

agenzia

Intervento dei vigili del fuoco di Torino, in un condominio

TORINO, 02 FEB – Un anziano di 85 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere Santa Rita di Torino, dopo che i vicini di casa hanno segnalato che da una settimana non l’avevano più visto uscire, né rispondeva al citofono. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, al quinto piano di un condominio in via Boston, con la polizia e il 118, l’hanno trovato senza vita e i sanitari hanno ipotizzato che il decesso possa risalire proprio a circa una settimana fa, per cause naturali.

