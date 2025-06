Anziano morto intossicato per un incendio domestico

agenzia

Nel Pordenonese, divampato da corto circuito a elettrodomestico

TRIESTE, 01 GIU – Un uomo, di 75 anni, è morto per aver respirato fumo sprigionato da un incendio. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 15.00 a Budoia (Pordenone). Le fiamme sono divampate nell’ abitazione della vittima, in via Cialata, presumibilmente per un corto circuito verificatosi in una lavatrice. Sul posto è accorsa in pochi minuti una squadra di vigili del fuoco da Pordenone insieme con i carabinieri della stazione di Polcenigo e i militari dell’Arma del radiomobile di Sacile. L’uomo, nonostante i soccorsi, è morto poco dopo.

