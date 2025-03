Anziano trovato morto in un armadio, si cerca l’amico

agenzia

La macabra scoperta ieri in un'abitazione nel Padovano

PADOVA, 06 MAR – Indagini sono in corso da parte dei carabinieri dopo il ritrovamento, avvenuto ieri, del cadavere di un anziano di 80 anni, Franco Bernardo Bergamin, dentro l’armadio di un’abitazione a Limena (Padova). Il corpo – riportano i giornali locali – presentava segni di colpi alla testa, aveva le caviglie strette da due fascette, ed era chiuso in due sacchi neri dell’immondizia. Nella stanza vi erano inoltre numerose boccette di profumo aperte, probabilmente per nascondere l’odore della decomposizione. E’ ricercato un amico 45enne dell’anziano, sospettato dell’omicidio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA