Anziano uccide il fratello e si suicida

A Napoli, entrambi erano malati

NAPOLI, 03 LUG – Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso il fratello con una pistola, uccidendosi poi con la stessa arma. E’ successo a Napoli, in vico Santo Spirito, a due passi da Piazza Plebiscito. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio e quella più accreditata dagli investigatori della Polizia di Stato, che indagano sull’episodio. Secondo quanto si è appreso, Raffaele Poce, un’ex guardia giurata, con una pistola a tamburo avrebbe sparato al fratello, Franco, e poi avrebbe rivolto l’arma contro di se’, uccidendosi, nell’abitazione dove viveva il fratello. Entrambi, a quanto si è appreso, erano malati. L’ex guardia giurata, 75 anni, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, andava a trovare spesso il fratello, ottantenne, ex sagrestano della chiesa di Santa Maria degli Angeli, che viveva da solo in condizioni precarie.

