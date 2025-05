Aperta inchiesta sui saluti romani a Genova, indaga la Dda

agenzia

Domani manifestazione antifascista con corteo a sede Casapound

GENOVA, 15 MAG – La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per il saluto romano fatto a Genova lo scorso 4 maggio da circa 150 esponenti di estrema destra in occasione della commemorazione di Ugo Venturini, militante del Msi ucciso a Genova nel 1970. Il fascicolo ipotizza la violazione della legge Scelba, che punisce “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista”. Il procuratore Nicola Piacente, che aveva ricevuto un esposto presentato dal M5S, ha letto la prima relazione consegnata dagli investigatori della Digos e ha affidato l’inchiesta al magistrati della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Alcuni dei militanti genovesi (esponenti di Casapound e Lealtà Azione e già noti agli investigatori) sono stati subito identificati. Per gli altri si attendono gli esiti delle indagini sulle targhe e i riconoscimenti inviati alle Digos di diverse città del Nord Italia. Intanto domani pomeriggio, si svolgerà una manifestazione convocata da Genova antifascista in risposta alla commemorazione di Venturini. Il concentramento è alle 17 ai giardini della stazione Brignole con un corteo diretto in via Montevideo dove si trova la sede di Casapound. Per limitare i disagi al traffico il Comune di Genova in una nota ha indicato alcuni percorsi alternativi per chi si muove verso levante. Il consiglio è di percorrere via Tommaso Invrea, via Casaregis, corso Buenos Ayres, piazza Tommaseo, via Pozzo, via Dassori, corso Gastaldi. In alternativa, si può utilizzare l’asse Barabino – Galleria Mameli.

