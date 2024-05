Appalti Milano-Cortina: ex ad a pm, mai preso tangenti

agenzia

Novari interrogato per nove ore, 'mai affidamenti pilotati'

MILANO, 29 MAG – Ha negato le accuse di corruzione e turbativa, spiegando di non aver mai preso soldi o altre utilità, né di aver accettato promesse di denaro, per assegnare gli appalti per i servizi digitali, Vincenzo Novari, l’ex ad di Fondazione Milano-Cortina 2026, interrogato per oltre nove ore dai pm Milano. L’interrogatorio in Procura a Milano è terminato poco prima di mezzanotte. Novari ha anche respinto l’accusa di aver pilotato gli affidamenti. L’interrogatorio ha anche affrontato il capitolo delle assunzioni nella Fondazione di persone legate alla politica.

