Appalti nella sanità, due arresti e tre indagati a Sassari

agenzia

Gdf, ai domiciliari un dirigente medico e un imprenditore

SASSARI, 10 APR – Due persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Sassari e altre tre iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di turbativa d’asta per un appalto da 2 milioni di euro dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. In esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sassari sono finiti agli arresti domiciliari un dirigente medico dell’Aou sassarese, presidente della commissione giudicatrice dell’appalto, e un imprenditore di Cagliari. Quest’ultimo, insieme con il titolare di un’altra società, si sono aggiudicati quasi tutti i lotti di gara di un appalto per la fornitura di apparecchiature biomedicali, con importo a base d’asta pari a oltre 2 milioni di euro, bandita nel 2020 dall’Aou di Sassari e aggiudicata l’anno successivo. Secondo quanto emerso dalle indagini della Fiamme gialle gli indagati, attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti, avrebbero fatto trapelare gli atti di gara, compiendo il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, e favorendo così l’aggiudicazione dell’appalto. Il dirigente medico e un ingegnere clinico che ha partecipato alla procedura di gara sono stati sospesi dall’esercizio professionale. Ai due imprenditori indagati è stato posto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

