Appalti per lavori su fiume e strade in indagine Perugia

agenzia

Interventi Consorzio bonifica e Provincia di Perugia

PERUGIA, 19 SET – Ha riguardato una gara pubblica per la ricostruzione spondale del fiume Chiani nel Comune di Monteleone di Orvieto, del valore di 963.800 euro, indetta dal Consorzio bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia e i lavori sulla strada provinciale 300/1 di Porto del valore di circa 14 mila euro, al fine di poter aggiudicare il successivo e più remunerativo intervento sulle 308/3 di Città della Pieve, 318/4 di Pila e 344/1 di Caste del Piano, del valore di oltre 100 mila euro l’indagine della Procura di Perugia che ha portato all’esecuzione da parte della guardia di finanza di cinque misure cautelari personali. Secondo gli inquirenti a seguito della denuncia di un professionista al quale era stato richiesto, da parte di un “intermediario”, una somma di denaro in cambio dell’offerta di affidamento di un lavoro di progettazione pubblicato dalla Provincia di Perugia, le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza hanno consentito di delineare “gravi elementi indiziari in ordine ad uno stratificato sistema di accordi e di favori tra imprenditori e pubblici ufficiali del territorio perugino, riguardanti le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche”. In seguito alla richiesta di misura cautelare personale, in aderenza a quanto disciplinato dalla cosiddetta “Legge Nordio”, il gip di Perugia ha sottoposto a interrogatorio preventivo gli indagati e quindi ritenendo “concreto il pericolo di reiterazione del reato”, ha disposto l’adozione delle misure cautelari, “condividendo in pieno la ricostruzione della vicenda prospettata dall’ufficio”.

