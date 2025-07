Appalti pilotati in Sardegna, tutti assolti in appello

agenzia

In primo grado a Oristano quattro condanne da 4 a 7 anni

CAGLIARI, 15 LUG – La Corte d’appello di Cagliari, ribaltando il verdetto del Tribunale di Oristano di un anno e mezzo fa, ha assolto perché “il fatto non sussiste” i quattro imputati coinvolti nell’inchiesta “Sindacopoli”, scattata nel 2014, su un presunto intreccio tra studi professionali e amministrazioni comunali con lo scopo di pilotare l’assegnazione della progettazione di opere pubbliche e l’esecuzione di appalti in Barbagia e nel Mandrolisai. Il processo di primo grado si era chiuso il 5 marzo 2024 a Oristano con quattro condanne e diverse assoluzioni, per prescrizione e nel merito. Salvatore Pinna, ingegnere 61enne di Desulo, titolare della Essepi Engineering e considerato il regista della gestione illecita degli appalti, era stato condannato a sette anni e sei mesi. Sei anni all’ex sindaco di Belvì Rinaldo Arangino (53 anni); quattro anni e otto mesi all’ex vice sindaco di Ortueri Pietro Crobu (59 anni) e quattro anni e tre mesi all’ex primo cittadino di Tonara Pier Paolo Sau, 62 anni. Oggi la sentenza di assoluzione per tutti gli imputati pronunciata dalla Corte d’appello del capoluogo sardo, presieduta dal giudice Giovanni Lavena.

