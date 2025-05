agenzia

Indagati ex amministratori di Valva e sequestrati 787 mila euro

SALERNO, 16 MAG – Appalti truccati in un comune del Salernitano: coinvolti pubblici ufficiali, ex amministratori ed attuali consiglieri del Comune di Valva e un imprenditore, indagati, a vario titolo, per falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. La Polizia di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di una somma di 787 mila euro, emesso dal gip. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un imprenditore – l’amministratore unico della società Fga srl, Aniello Abate – nei cui confronti si ipotizza, in concorso con i funzionari pubblici, il reato di truffa aggravata in danno dell’ente. Il provvedimento nasce dalle indagini della Squadra mobile avviate dopo la denuncia presentata il 2 novembre 2023 dal sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo (eletto in una lista civica di centro-sinistra nel 2021), riguardo presunti illeciti concernenti un ingente appalto per la sistemazione idrogeologica del territorio in località San Abbondio, affidato con procedura ad evidenza pubblica dalla precedente amministrazione. Al termine delle indagini sono state formulate nei riguardi dell’ex sindaco Vito Falcone, dell’ex vice sindaco Lorenzo Falcone e di un ex assessore del comune di Valva, Elio Feniello (tutti eletti nel 2016 in una lista civica di centro-sinistra: Feniello e Vito Falcone sono oggi consiglieri di minoranza) le contestazioni di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, poiché in concorso tra loro e con il responsabile della società aggiudicataria dell’appalto in veste di istigatore, avrebbero falsamente attestato, tra l’altro, l’avvenuta conclusione dei lavori. Altre ipotesi di falso ideologico e truffa riguardano, oltre allo stesso imprenditore, il rup del procedimento di gara, Mario Antonio Cuozzo, il supporto al Rup, Paolo Spagnuolo, il direttore dei lavori, Massimo Perrotta, e il collaudatore statico, Carmine Potolicchio. L’imprenditore è accusato anche di turbata libertà degli incanti in relazione alla aggiudicazione illecita di altre gare per lavori di sistemazione idrogeologica bandite da altri Comuni della provincia di Salerno: Ottati, per un importo di 683.751 euro, Casaletto Spartano, per 468.057 euro e Padula, per 411.166 euro.

